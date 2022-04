Céline AUBERT

Spécialisée et diplômée dans les domaines : de la formation, hotline, assistance administrative commerciale et de gestion. Je mets à profit mon expérience professionnelle au sein des centres de formation, des entreprises.

J'aime mon métier et l'important pour moi, c'est de baser mes relations sur la confiance, la rigueur, l'écoute et le conseil. Mettre en place des solutions ou des formations personnalisées, est le cœur de mon travail.



Mes compétences :

Formatrice

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Assistance administrative