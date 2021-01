Agir ou subir ?

Est il vital pour votre entreprise, votre activité, d'agir pour stopper le gaspillage des compétences ?

De changer de posture en gardant son image et ses valeurs ?

Comment maintenir des relations de qualité au travail, quelles techniques de communication et de management sont efficaces ?

Voulez vous vraiment manager plus facilement ?



Vitalyse, c'est un coaching formateur en management des hommes: opérationnel, relationnel, agile, efficient, mesurable, durable.

Vitalyse c'est "définir et spécifier vos objectifs professionnels, décider et réussir la mise en oeuvre de vos solutions, évaluer les résultats, identifier les acquis et les prochaines actions"



Parmi les techniques utilisées: le process motivation, la validation d'un objectif, la communication, les 7 piliers de vie, les accords toltèques, les niveaux logiques, les 6 énergies et les cycles de vie de F. Hudson

Les piliers: confiance, responsabilité, bienveillance, vision et attitude inconditionnellement positives

Les modalités:

- mise en accord sur un résultat spécifique, visible, mesurable, avec une échéance

- face à face sur site ou en ligne (téléphone, internet)

- bouclage et bilan

- plan de progrès et d'auto-régulation, ou nouvelle action



Toute organisation est capable de valoriser les potentiels, de mobiliser durablement les énergies pour une collaboration effective des équipes au quotidien et de favoriser la réussite des actions et des projets au service de son coeur de métier, de ses clients.

A vous de créer votre modèle de management et vos critères de réussite !



Actions et références en 30 ans d'actions de management , de consulting et de formation professionnelle

Tous secteurs et métiers: industrie (automobile, métallurgie, plasturgie, agro-alimentaire), banque, assurance, énergie, télécom, services, organisations publiques (état, territorial)



- Coaching de managers, dirigeants,collaborateurs en situation opérationnelle

- Former des managers d’équipe en industrie aux compétences relationnelles et au pilotage d'activités

- Accompagner et suivre la mise en oeuvre de parcours professionnels: bilans de compétences salariés, prestations demandeurs d'emploi, entrepreneurs individuels

- Piloter et réaliser les projets d'organisation et systèmes d'information ont nourri mes valeurs relationnelles et développé mon besoin d'action et de résultat.

- Plus de 25 ans en management opérationnel et transversal au service des entreprises multi-secteurs: directeur de projet et directeur d'affaires, acheteur, consultante AMOE et AMOA, management technique, management transversal, relations commerciales, développement de business



Mes compétences :

Manager

Communication

Motivation

Management

Accompagnement

Coaching

Organisation

Autonomie