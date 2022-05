Valérie TISSIER

Je suis infirmière au sein de différentes spécialités depuis 20 ans , avec un souhait d'être actrice en amont du système curatif de la santé, dans le domaine préventif. Après réflexion et rencontres j'ai choisi le développement personnel et devenir Coach , les neuro sciences m'ont permis d'approfondir et de mettre des mots sur mes ressentis , une révélation . Grâce à cette formation je suis coach en psycho neuro nutrition , actrice préventive de la santé en développement personnel .

En séances individuelles de coaching les personnes grâce à mon écoute active, mon empathie, mon questionnement peuvent prendre conscience de leur fonctionnement, de leur relation avec l'alimentation, pour les amener à retrouver leurs émotions, les sensations de faim , de satiete et pour finir retrouver une relation d'amour avec l'alimentation et avec leur corps que je nomme Royaume.

Par ailleurs le coaching est basé sur la mise en action de semaine en semaine qui permet tout changement comportemental.

Les outils que j'utilise sont Emotional Freedom Technique, la méditation, les outils de Programmation Neuro Linguistique.



Mes compétences :

Empathie

méditation

Sport