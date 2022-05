Valerie TISSIER

Je suis infirmière, j'ai découvert le développement personnel à l'Institut des Neuro Sciences Appliquées, je suis depuis Coach spécifiquement en Neuro Nutrition.

Après 20 ans de pratique hospitalière en tant qu'infirmière, et souhaitant être actrice dans le domaine de la prévention de la santé, j'ai découvert le développement personnel qui m'a permis de mieux me découvrir et une possibilité d'être alignée avec moi même.

Depuis l'enfance les médecines homéopathiques, chinoises, ostéopathie, auriculopathie, acupuncture, Do in, font partie de mon quotidien, par conséquent la prévention est une suite, pour moi, logique , coacher les personnes en Nutrition l'est devenue naturellement.

L'alimentation est une des bases de notre harmonie physique.





Mes compétences :

Créativité

Détermination

Ecoute

Ecoute active