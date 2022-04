Céline AUBIN

Actuellement en fin de contrat d'alternance chez BMW France, je recherche un poste en CDI dans les Yvelines, dans le domaine du commerce et du marketing. Ayant effectué un master "Management Stratégique et Changement", mon profil est très polyvalent & je sais m'adapter à chaque poste et situation.



Mes compétences :

Informatique

Pack Office

Relation clientèle

Administratif

Vente

Sphinx

Sage

Photo filtre

Photoshop