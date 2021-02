Céline AUBOURG

Suite à un parcours de 14 ans (dont 12 ans de management) dans différentes enseignes telles que Sephora, Etam, H&M, c'est tout naturellement que je me tourne vers le métier de formateur pour adultes. Je souhaite être actrice dans le développement professionnel des adultes.



Dans un contexte économique difficile, les entreprises se voient dans l'obligation de réduire leur budget afin de limiter les pertes "financières". Je suis consciente que cette démarche est essentielle à la survie des organisations diverses. En revanche, il m'apparaît important de concentrer nos efforts sur une communication plus fluide et transparente envers nos employés. En outre, je suis persuadée qu'une des priorités reste la valorisation et la formation de nos collaborateurs, afin que chacun continue à s'investir malgré les conditions difficiles actuelles. Pour moi, il est essentiel de donner du sens au travail afin de gagner en efficacité et que chacun retrouve du plaisir dans son poste.



Mes compétences :

Communication

Management d'équipe

Formation

Service client

Vente

Coaching

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Techniques de vente