Naïg KERVERN

A Rennes depuis 2010, j’y ai développé une activité libérale comme Psychologue du travail - Gestalt Thérapeute.



J'accompagne une clientèle de particuliers (psychothérapie, coaching de vie, ateliers d'écriture créative, cercle d'expression et de croissance pour s'extraire du mal-être au travail) et d'entreprises- institutions (demandeurs d'emploi dans l'élaboration de leurs projets et l'appropriation de techniques de communication, étudiants à l'écriture de leur mémoire, personnel soignant et encadrant en hôpital en ateliers de Méditation Pleine Conscience).



En tant que Psychologue du travail/ Consultante en mobilité professionnelle je m'appuie sur 16 ans d'expérience.



Aujourd'hui, je recherche des missions complémentaires; bilan de compétences, coaching , accompagnement de salariés en souffrance au sein d'entreprises investies dans une démarche de prévention et de Gestion des Risques Psycho-sociaux, et/ou d''étudiants dans leur intégration sur le marché du travail.



Dans cette dynamique, je prends soin de mettre à la disposition de l’autre mon sens de l’investigation, de la qualité de service et du résultat pour œuvrer ensemble à l’atteinte de son objectif.















Mes compétences :

Développement personnel

Coaching

Psychothérapie

Orientation professionnelle

Psychologie du travail

Bilan de compétences