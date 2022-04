Céline AUDIBERT

Ayant effectué mon Master 2 Management de la Relation et des Ressources Humaines à l'IAE d’Aix-en-Provence, je suis actuellement Chargée de Projets RH chez Hermès, où j'ai effectué mon apprentissage.

Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai pu acquérir des compétences dans divers domaines des Ressources Humaines, notamment en recrutement, en gestion de cellules de reclassement suite à PSE ou encore en gestion du personnel. Mais j'ai également travaillé sur la GPEC, où j'ai pu mener des projets allant de la création de référentiels de compétences et la mise en place de formations, à la mise en place de revue des talents et de classification des postes.



Mes compétences :

GPEC

Reclassement

Developpement relationnel

Gestion des ressources humaines

Analyse/Synthèse

Recrutement

Organizational Behavior

Gestion du personnel

Prospection

Stratégie