Céline AUDIBERT

Autodidacte et forte de 25 années d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie de luxe 5*, j'ai choisi de poursuivre mon objectif d'évolution de carrière en me lançant dans l'entrepreneuriat.

Naturellement autonome et force de proposition, j'ai le sens du challenge et du résultat. Mes capacités relationnelles, mon sens de l'écoute et mon esprit collectif me permettront de réussir dans ce nouveau projet professionnel en adéquation avec ma personnalité et mes valeurs.



Mes compétences :

Score TOEIC 945

Tourisme durable

Adobe Photoshop & InDesign CS5 - Sales Force - Del

Management transversal et opérationnel

Adaptabilité, Rigueur, Réactivité

Hôtellerie de luxe

Esprit d'initiative, polyvalence, autonomie, dynam

Coordination, Gestion commerciale

Aisance relationnelle, Esprit d'équipe

Gestion de Projet, Esprit Analytique

Communication visuelle et marketing opérationnel