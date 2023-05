Chrystel CAPPADONA

Manager dans l âme, rapide, efficace,dynamique

j analyse les chiffres avec beaucoup d aisance, ce qui m' a beaucoup aidé dans mon poste;

je n ai pas peur de dire les choses, avec tact biensur.

j aime l équité, on obtient d excellents résultats sans utiliser ni la pression , ni la terreur, ma porte est toujours ouverte à tous, l' écoute et l attention compensent aisément.

Mon point fort reste les grosses réunions.

Remise à niveau d anglais en cours.



Mes compétences :

Anticipation

Organisation et stratégie

Management

Très à l'aise avec les chiffres

marketing direct

centre d'appel