Céline AUGUSTE (MOUGENOT)

Un parcours atypique et ouvert : études de droit et management, bénévolat dans des structures de l'économie sociale et solidaire, puis poste avec forte évolution à La Mère Léa (restaurant, Lyon 2ème).



Mon idéal : un poste polyvalent.



Je maîtrise les outils informatiques (pack Office, messageries), les réseaux sociaux (professionnels et ludiques), et la langue anglaise.



Formée sur le terrain dans des domaines variés (commercial, gestion administrative et comptabilité courante, communication, RH), je m'adapte volontiers à tout type de structure, et serai personnellement investie à vos côtés.