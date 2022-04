Emmanuel POUGET

Après des études de chimie à l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier et trois années de thèse au sein du laboratoire d'ingénierie et architectures macromoléculaires de l'institut Charles Gerhardt de Montpellier sous la direction conjointe de Bernard Boutevin et François Ganachaud et en collaboration avec Patrick Lacroix-Desmazes, je travaille actuellement au sein de la société Bluestar Silicones à Lyon au sein du laboratoire de recherche et développement en tant qu'ingénieur de recherche en synthèse.

Mon sujet de thèse concernait la structuration des silicones par des interactions physiques faibles afin de leur apporter de nouvelles propriétés. Ma curiosité m'a également permis de travailler dans le domaine de la polymérisation radicalaire contrôlée.

Je suis actuellement chef de projet sur deux projets d'envergure concernant des applications clés des silicones et j'assure la responsabilité d'une petite équipe (3 techniciens+stagiaire).

Je suis particulièrement intéressé par les polymères fonctionnels et à architectures contrôlés. Mon intérêt se porte particulièrement sur la synthèse de ces espèces et sur la compréhension des relations structures propriétés. Ce point clé pour les applications n'est pas toujours facile à mettre en évidence et la recherche de méthodes analytiques adéquates est également un vrai challenge. C'est ainsi que mon expérience dans ce domaine s'étend de la rhéologie à la RMN (HR-MAS, 2D HMBC, HMQC...) en passant par la GPC multiple détection, le MALDI-TOF, etc.

Enfin, je suis également attiré par la mise au point de procédés simples et mon souhait est d'arriver à me former dans ce domaine pour avancer dans la compréhension des phénomènes liés au procédé de synthèse.



Français, Anglais courants. Espagnol lu, écrit, parlé.



