Gilles LORENTZ

Un leader en développement de nouveaux business de croissance avec plus de 20 ans d'expérience dans l'organisation matricielle de compagnies industrielles multinationales.

Très motivé, enthousiaste, fort travailleur qui délivre sous pression. Ayant réalisé de nombreux développements de produits et segments dans différents marchés Industriels ou Consommateurs. Adepte de la négociation raisonnée qui excelle dans la résolution de problèmes complexes pour définir et mettre en oeuvre des solutions concrètes.

Un directeur et membre d'équipe dont l'attitude positive motive les autres. Possède des compétences interpersonnelles permettant de travailler avec les individus à tous les niveaux des organisations. Démontre de la flexibilité dans un environnement changeant.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Matériaux organiques et inorganiques

Cosmétique

Medical devices

Développement durable

Négociation

Marketing de l'Innovation

Santé

Dispositifs Médicaux

Business development