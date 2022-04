Celine AUPIAIS

Quoi de plus gratifiant qu'un client satisfait ? J'ai parfois la chance de recevoir des témoignages comme celui-ci : "Je vous remercie pour la qualité de vos réponses à ma réclamation et vos actions quotidiennes. Dans ma vie professionnelle, je suis expert en CRM et relation client. Je rêve que certains de mes clients arrivent à votre niveau de maturité. Je sors confiant de cette mésaventure qui a été très bien gérée de votre côté."

Autonome, autodidacte et consciencieuse, j'apprécie le travail qui fait sens et les promesses tenues.



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Autonomie

Adaptabilité

MySQL

Back office vente

Management

Comptabilité

Autodidacte

Administration des ventes

Transport

Gestion de projet

Gestion des stocks

Rigueur

Suivi clientèle

Cahier des charges

Optimisation des process