Laurent BONNIEC

Consultant Infrastructures et Sécurité, j'ai commencé mon parcours en tant qu'administrateur système et depuis 18 ans, je me suis spécialisé dans le conseil technologique en sécurité.



J'ai pu accomplir des missions telles que:

- Gestionnaire de la sécurité des infrastructures

- Coordinateur sécurité sur des incidents serveurs

- Faire de la veille sur d'éventuelles attaques et rédiger des guides de durcissement des serveurs.



Dernièrement, ces expériences m'ont permis aussi de devenir un référent technique dans le domaine de l'outillage.



J'ai eu l'occasion de travailler pour différents grands comptes, dans le transport, l'énergie, le médicale, et le bancaire.