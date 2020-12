Pascal RICHARD

25+ d'expérience dans les fonctions de Direction des Systèmes d'Information dans un groupe international :

- management d'équipes techniques opérationnelles

- management direct et transverse d'équipes d'experts des domaines architecture & urbanisme SI, Ingénierie de production, développement

- élaboration de schéma directeur informatique, pilotage du changement, mise en oeuvre de frameworks de processus

- réponses à appels d'offres, soutenances et audits techniques, architecture et sécurité, processus ITIL et ISO 27001

- élaboration et promotion de catalogue de services d'hébergement (IaaS), et business plans associés, modèle de costing et de pricing

- élaboration de dossiers d'agrément hébergeur de données de santé

- négociation et mise au point des contrats de service



Un excellent relationnel au service de la relation client, interne ou externe à l'organisation.



Mes atouts et valeurs : honnêteté, implication, ouverture, écoute, curiosité, rigueur, courage