Céline AUTHIER

Portraits, Natures mortes, Packshots, Cosmétiques, Industrie, Publicité, Evènementiels, Photomontages...



Je travaille actuellement au Studio 106 à Levallois Perret spécialisé dans les produits de Luxe.









En juin 2006, j’ai obtenu le diplôme de praticien photographe à l’E.T.P.A de Toulouse (Ecole Technique de Photographie et d’Audiovisuel).



Depuis septembre 2006, j’ai acquis une expérience de deux ans et demi en tant qu’assistante photographe dans le studio de M. Didier Crété, à Paris dans le 19ème. Le travail consistait à produire des prises de vues pour la presse ( Closer, Voici, VSD,20 minutes, Que choisir, Micro Actuel, l’Ordinateur Individuel... ), à réaliser des photomontages numériques en utilisant Adobe Photoshop et à faire des retouches d’images (www.quelquesimages.com)

Ainsi, j’ai gagné une bonne maîtrise de la lumière et de plusieurs logiciels, en particulier de Photoshop dont j’ai fait partie du club pendant 2 ans. Nous partagions le lieu avec d’autres photographes (Bernard et Sophie Rossi, Jean-Pierre Salle, Luigi Francescon), ce qui m’a permis d’analyser d’autres méthodes de travail.



Depuis mars 2009, j’ai créé mon statut d’auto-entrepreneur. J’ai utilisé Photoshop pour faire un reportage sur les réalisations d’un architecte à Orléans (Patrick Perron), photographier la pré-rentrée scolaire d’enseignants et exercer occasionnellement auprès de photographes : assistanat d’Éléonore Mehl chez Paquebot, de Jean-Pierre Salle, de Luigi Francescon, de Didier Crété.

Depuis 2010, je travaille notamment pour Backstage studio: Portraits avec accessoires de mode.

Photos des touristes sur les yachts de Paris pour «Photopointcom»

Book photo en studio d’une metteur en scène ;

Création de flyers et affiches pour une pièce de théatre ;

Packshots pour Kalista ; détourages pour YouPhoto.







Mes compétences :

Auto entrepreneur

Cosmétique

Entrepreneur

Evénementiel

Formatrice

Packshots

Photo

Photographe

Photographie

Photomontage

Publicité

Retouches photo