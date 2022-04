Claire BONNET

Bonjour,

Diplômée de l'ESC Grenoble, j'ai 4 ans d'expérience dans la fonction commerciale dans différents secteurs: Services, Agro-alimentaire et Tourisme-Hôtellerie.

En 2015, j'ai ouvert une parenthèse pour mener le projet "V-Liberté", un voyage autour du monde au vélo. De retour, je suis à la recherche d'un poste de responsable commercial dans les régions Rhône Alpes et PACA, et je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Achat

Business

Business developer

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Hôtellerie

International

Logistique

Luxe

Marketing

Supply chain

Prospection

Développement commercial

Business development

Vente

Management