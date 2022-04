Jean-François FIORINA

Le monde est mon village...



La chute du mur de Berlin, la révolution numérique et technologique, la financiarisation de l’économie sont autant de facteurs structurants qui ont bouleversé le monde depuis 20 ans. Ces facteurs ont impacté ma vie professionnelle de manière radicale…



En tant que directeur d’une grande école de commerce française depuis 20 ans, je suis devenu un acteur passionné de la mondialisation de l’enseignement supérieur. A ce titre, l’ESC Grenoble est un concept d’école planétaire et local : campus internationaux, cursus en langues étrangères, recrutements d’étudiants et de professeurs étrangers à fort potentiel, relations école-entreprises étroites, liens privilégiés avec le tissu social et économique local… Une business school que je gère comme une entreprise du savoir, de l’apprentissage du management et comme une pépinière de talents.



J’ai également décidé d’installer la géopolitique à l’ESC Grenoble comme une véritable matière, celle de la culture générale de la mondialisation. Depuis deux ans, le festival de géopolitique, organisé à Grenoble, marque cet attachement et rassemble les experts, chefs d’entreprises et politiques les plus pointus en la matière.



Mais le développement ne s’entend pas sans racines, sans écoute de la société au sens large. Depuis 4 ans, je préside la banque Passerelle ESC qui permet aux meilleurs étudiants issus des filières bac + 2 et + 3 d’intégrer une grande école de commerce française, après concours spécifique. Je suis également le vice-président d’Atout + 3 (filière « Bachelor »). Cette ouverture à la diversité, je la porte dans toutes ses dimensions : sociale, culturelle, du handicap à travers des programmes spécifiques développés avec des partenaires locaux et nationaux pour diversifier le profil des promotions de l’école. La salle de classe d’aujourd’hui doit refléter toute la diversité de la société et chacun doit s’y sentir à sa place. Dans cette perspective, les concours doivent s’adapter aux situations actuelles sans jamais transiger sur leur sélectivité.



Passionné par mon métier, je souhaite développer le partage des idées et des projets novateurs pour faire avancer notre école. Ses perspectives de développement sont fabuleuses, c’est une grande chance. C’est pourquoi, je crois à la pertinence et à la puissance des réseaux sociaux dans cette perspective d’ouverture et d’échanges.



Mes compétences :

au management

Business

Diversité

Enseignement

Enseignement supérieur

Formation

Formation au management

Géoéconomie

Géopolitique

Géostratégie

Gestion des Risques

Innovation

Innovation pédagogique

Management

Relation ecole

Relations internationales