Céline AUTRIVE

Mes qualités

Spontanée, souriante, sens du contact et de la relation client, dynamique, fiabilité, réactivité, créativité et flexibilité, déterminée…



Mon savoir-faire

création graphique-design

mise en page, déclinaison, exécution



Domaines d'intervention

PRINT - MARQUE - SIGNALETIQUE SALON - WEB



CA-inspire est là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets de création graphique.



Si vous êtes inspiré pour créer une mise en page…N'hésitez plus, contactez-moi :

CA-inspire

06 61 25 36 80 | celineautrive@ca-inspire.com

www.ca-inspire.com



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Sens des contacts humains et du travail en équipe

Création graphique, maquette finalisée, éxécution

Réactivité, fiabilité, efficacité

Project management

Illustration

Web design

XHTML

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

Social media