Celine AUVRAY

Au sein de la Direction Distribution, je fais partie de la Direction Commerciale, le réseau propriétaire est constitué de 63 Inspecteurs répartis sur 7 Directions Régionales présentes sur l’ensemble du territoire.



Dans le Réseau Propriétaire , je contribue à réaliser les objectifs commerciaux en animant et en développant les réseaux salariés et agents sur un secteur géographique défini.



Mes activités principales sont les suivantes :



Concevoir et mettre en œuvre des plans d’actions commerciales ciblés en Vie, Prévoyance individuelles et collectives



Recruter et fidéliser des collaborateurs afin de développer le chiffre d’affaires



Etre présent sur le terrain et accompagner les réseaux lors d’actions commerciales



Effectuer un contrôle régulier des résultats commerciaux



Apporter un appui commercial et technique au réseau



Contribuer au développement des ventes en renforçant les liens avec les inspecteurs transverses et en échangeant régulièrement avec eux.



Représenter l’entreprise lors de manifestations à caractère commercial et être un des acteurs de la vie institutionnelle sur le secteur





Je recrute actuellent des agents d'Assurance de Personnes



Vous souhaitez devenir indépendant sans investissement financier ?



Vous vous sentez le cœur d’un entrepreneur et avez besoin d’un réel appui pour vous lancer ?



Vous avez un véritable talent commercial ?



Devenez agent général spécialisé en assurances de personnes chez Swiss Life France, un groupe à taille humaine.



Nous vous offrons l’opportunité de débuter votre carrière d’indépendant en toute sécurité.



Votre profil



Vous avez une solide expérience commerciale en prospection terrain, en assurance de personnes ou gestion de patrimoine.



Vous cherchez à valoriser votre expérience vers l’entrepreneuriat



Vous justifiez d’un niveau d’études supérieures ou expérience équivalente.



Vos qualités



Vous avez une bonne connaissance du tissu économique de votre région et êtes doté d’un excellent relationnel.



Vous êtes autonome et avez un fort esprit d’initiative



Vous avez des qualités d’écoute, qui vous permettront de développer et pérenniser votre clientèle.



Votre rôle



Femme ou homme de terrain vous prospectez et développez une clientèle de professionnels (professions libérales, artisans, commerçants), d’entreprises (TPE/PME) et de patrimoniaux



Vous commercialisez nos produits hauts de gamme sur les marchés Vie, Santé, Prévoyance et bénéficiez aussi des services de la Banque Privée de notre Groupe.



Vous apportez un réel service à vos clients en détectant leurs besoins afin de leur proposer les produits les mieux adaptés.



Nous vous proposons :



Pour exercer votre activité, vous bénéficiez, dès votre arrivée, d'une formation complète aux spécificités du métier d'agent général spécialisé Assurances de personnes, à l'environnement de l'assurance et à nos produits puis de formations continues tout au long de votre activité.



Nous mettons à votre disposition nos outils informatiques d'aide à la vente, des supports d'information et des actions commerciales ciblées.



La direction régionale vous accompagne commercialement et techniquement, soutenue par des inspecteurs Vie/Prévoyance et Santé (formation complémentaire terrain, accompagnement clientèle….).



Un interlocuteur dédié vous appuie pendant vos deux premières années d’activité à travers un suivi adapté à vos besoins.



Un soutien financier vous est accordé pendant votre période de lancement



Me contacter au 0679970942 ou par mail celine.auvray@swisslife.fr



Mes compétences :

Retraite

Protection sociale

Placement

gestion de patrimoine