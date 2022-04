Celine AUZIAS

Graphiste - Illustratrice - Web/UI Designer (freelance)

www.c.line-design.fr



Spécialités :

- User Interface Design

- Usability / ergonomie

- Créativité et originalité

- Facilité à comprendre les besoins clients

- Respect des normes du Web (W3C) et d’accessibilité



Ce que les clients disent de moi : "Créative, rapide et professionnelle"



---

Je mets a disposition mes compétences artistiques, créatives et techniques pour tout type de créations visuelles :



INTERFACE / MOBILE

• Design d'applications mobiles

• Design de jeux

• Design d'interface



WEB

• Charte graphique

• Conception de site Internet

• Design de blog



GRAPHISME / PRINT

Illustrations

• Logo & identité visuelle

• Plaquette, brochure, affiche, faire-part

• Carte de visite, papeterie...





Côté graphique, mes motivations et mes principes sont :

- des créations visuelles claires, propres et sobres, mais qui ne manquent pas d'un brin de fantaisie lorsque cela est nécessaire

- des créations uniques, personnalisées, et qui se différencient toujours par leur originalité



J'aime créer des choses différentes de ce qui se fait habituellement ailleurs, avec une préférence particulière pour des designs épurées. D'après moi : "simple is beautiful". Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les choses les plus simples graphiquement qui sont les plus rapides et les plus simples techniquement à réaliser, et c'est en cela que le design et le graphisme me plaisent.



Côté technique, ma priorité est de créer des interfaces ergonomiques, agréables et pertinentes, qui mettent toujours en valeur le contenu, et dont l'utilisation est intuitive.

Concernant le webdesign, je réalise des sites qui respectent les normes du web (W3C), multi-navigateurs (au minimum Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome et Opera) et au design fluide et élastique (c’est le site qui s’adapte à l’internaute/l’écran et non l’inverse!).



--

Récompenses/Awards

- The CSS Awards Honorable mention - "Best CSS Websites" : http://www.thecssawards.com/css-websites.php

- Editée dans le volume 05 de Web Design Index by Content (Pepin Press) : "the world's top web designers" : http://picasaweb.google.com/celine.auzias/WebDesignIndexByContentVol05 #



Mes compétences :

Créativité

Web design

Illustration

Graphisme

Design