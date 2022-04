Célia GERMANO

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Psychologue depuis près de 10 ans, j'interviens dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux et la promotion de la santé globale. Aujourd'hui à la recherche d'un emploi sur mes terres natales au Pays Basque / sud Landes, je souhaite exercer mon travail et développer mon activité sur le territoire.



Mes expériences au sein de services de santé au travail inter entreprises, de filiales du groupe EDF et d'associations en prévention, m’ont permis de développer mes compétences :

- en accompagnement des individus en souffrance vers une amélioration de leur situation et de leur santé globale

- en conception et animation de sensibilisations et ateliers

- et globalement en conseil, diagnostic et accompagnement des personnes et des groupes.



Principales références:

SSTI 33; Centre Hospitalier de Dax; AHIRP; ERDF-GRDF; Prévention Routière; Synopsis; Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie;



Mes compétences :

formation

conseil

risques psychosociaux

sécurité routière

prévention

Team building

Sphinx Software

SPSS

Restitution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel