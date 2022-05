Ma formation et mon expérience professionnelle m'ont amené à m'orienter vers des métiers axés sur la dimension humaine au sein des organisations.



Grâce à une méthode globale et paritaire liant l'ensemble des acteurs de l'entreprise, je me positionne aujourd'hui sur des missions traitant de la santé au travail.



Mes compétences :

Formation

management

risques psychosociaux

psychologie

Groupe de travail