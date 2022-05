Pauline ATLAN

Mon début de carrière dans le recrutement ainsi que l'accompagnement dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en dit long sur moi.



De nature plutôt avenante, à l'écoute et ayant au fil des années appris à développer mon sens de l'analyse, j'ai toujours eu à cœur de comprendre le fonctionnement des choses, des personnes et des organisations pour mieux répondre aux besoins et aux attentes. C'est d'ailleurs en grande partie pour cela que j'ai choisi la Psychologie Sociale Appliquée comme domaine d'étude.



L'évolution qui a été la mienne dans l'insertion m'a permis d'appréhender les problématiques des structures comme les Missions Locales dans sa globalité.

Le challenge du quotidien consiste en "répondre à la commande publique" tout en continuant de travailler "au service du public".



Découvrir de nouveaux secteurs, environnements de travail, me voir confier de nouvelles tâches pour toujours continuer d'apprendre et pouvoir évoluer est pour moi un moteur.



A l'écoute de toutes bonnes opportunités professionnelles, n'hésitez pas à me contacter. J'échangerais avec plaisir autour de mon parcours, de mes motivations et d'une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Approche directe

Formation

Psychologie sociale

Recrutement

Ressources humaines

Accompagnement

Insertion socioprofessionnelle

Communication