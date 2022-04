Céline AVERSENG

Maître de Conférences en sciences de gestion, je suis responsable pédagogique du Master 1 et 2 Systèmes d'Information et Contrôle de Gestion (SICG) à l'IAE de Montpellier. Mes domaines de compétence sont principalement les systèmes d'information (ERP/SAP, Business Intelligence), la comptabilité, le contrôle de gestion et l'innovation pédagogique.



Mes compétences :

SAP/ERP

Contrôle de gestion

Comptabilité

Business Intelligence

Ingénierie et innovation pédagogique