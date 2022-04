Céline AVIT

Suite à un BTS Management des Unités Commerciale, je suis actuellement en 3ème année de Bachelor à l'ESGCF D'aix-en-Provence.



Admise en 1ère année de Master je suis à la recherche d'un contrat en alternance dans le domaine du marketing et de la communication.



Mes années d'études m’ont permis d’acquérir des compétences dans le domaine de la conduite de projet commercial, du marketing, du marchandisage, du management et de la communication.



J’ai appris certaines valeurs indispensables, comme la régularité dans le travail, l’esprit d’équipe et l’organisation.



De nature curieuse et motivée, je sais me montrer sérieuse et autonome quand j’entreprends quelque chose.





Mes compétences :

Conseil

Communication

Vente directe

Merchandising

Microsoft Office

Organisation

Gestion de la relation client

Études marketing