Femme de terrain, je suis à laise dans les différentes missions de prospection, fidélisation et closing. Je madapte également à différents modes de vente, direct ou indirect et appels doffres. Je sais travailler en collaboration avec des partenaires, mais aussi différents types de comptes, tels que les PME, les Grands Comptes, et le Secteur Public.



- Profil Ingénieur Commercial Mid-Market/Grands Comptes/Secteur Public (en direct et/ou via des partenaires)

- Chasse/prospection mais également très à l'aise pour fidéliser et développer des comptes

- Vente de solutions logicielles et services à forte valeur ajoutée (Logiciels de gestion, ORACLE, CITRIX, )

- prescription bureaux d'études / partenaires / clients finaux





Mes compétences :

Traçabilité

Développement commercial

Vente

RFID

Grands comptes

SIRH

Gestion de projet