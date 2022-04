Depuis plus de neuf ans dans le secteur financier, principalement en audit et contrôle financier, dans les secteurs public – en tant qu’experte à la Cour des comptes et analyste à l’OCDE – et privé – en tant que senior au sein du cabinet Deloitte –, mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de bien appréhender divers aspects de la gestion organisationnelle et financière d’entreprises privées, semi-publiques (opérateurs) et publiques.



En outre, ces expériences m’ont permis d’acquérir de solides connaissances techniques, fonctionnelles, méthodologiques et managériales dans les domaines de la comptabilité générale et budgétaire, le suivi et l’interprétation d’indicateurs d’activité et financiers, la revue analytique des comptes annuels, l’audit des risques comptables et financiers, la revue des systèmes de gestion et des procédures de contrôle interne.



Je souhaite aujourd’hui évoluer dans le domaine des finances publiques, vers une fonction davantage axée sur le pilotage de la performance et la mise en place d’outils de gestion, ou valoriser mon expérience mixte dans une fonction axée sur le financement de projets public-privé (PPP), idéalement dans un environnement international et multiculturel.



Mes compétences :

Normes IPSAS

SAP

Business Objects

Normes IFRS

secteur public

gestion

audit

consolidation

management