Je suis actuellement en poste chez Emirates airlines depuis l'annee 2012 et je travaille en tant qu'hotesse de l'air.

Mon travail me convenant parfaitement je souhaiterais cependant rentrer en France et m'orienter vers l'aviation d'affaire.

J'etudies pour un diplome d'aviation security management par correspondance afin de pouvoir diversifier mes competences.



Mes compétences :

catering preparation

Project Team Skills