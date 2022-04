Céline BAGNOLI

Psychologue

diplômée des universités Lyon 1 et Lyon 2

Immeuble le Sud Ouest

Bureau numéro 202

2A route de Lyon

69530 BRIGNAIS

Consultations sur RDV au 06.18.05.11.60



Suivi enfants, adolescents et périnatalité : à partir de 50 euros



Tests psychotechniques dans le cadre de l'annulation du permis de conduire reconnus par toutes les préfectures de France : 90 euros

WISC V QI ACTIVE : 250€

Wppsi IV : 250€

MMPI 2 : test demandé dans les procédures d'adoptions reconnu en France et à l'étranger (délais 8j): 150 euros



Rorschach, TAT, CAT sur demande ou en cours de suivi : tarifs à demander.



Supervision de groupes : 90€ / h



Supervision étudiants en psychologie : 40 euros



Mes compétences :

Psychologue en psychopathologie clinique et psychologie du développement psychisme

Bilan psychométriques et émotionnels

Tests psychotechniques d aptitude à la conduite