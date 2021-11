Alexandra RIMSKY-KORSAKOFF

Professionnelle formée à l'université Lumière Lyon 2 en psychopathologie et psychologie clinique, et à l'université Claude Bernard Lyon 1 aux différentes techniques psychothérapeutiques.

Je travaille en tant que salariée dans un EHPAD où j'apporte un soutien psychologique aux résidents et leur famille ainsi qu'un éclairage aux processus psychologiques aux équipes soignantes. J'anime aussi des ateliers thérapeutiques et informatifs.

Par ailleurs, je propose en un cabinet privé des consultations individuelles ou de couple.

Quelques exemples de motif de consultations:

- dépression, mal-être général, événements de vie (naissance, divorce, chômage, etc.)

- troubles identitaires et/ou troubles relationnels

- maladies psychosomatiques et maladies de longue durée

- développement personnel.



J'utilise diverses techniques thérapeutiques, en fonction des objectifs demandés ou de l'évolution de la thérapie: psychothérapie d'inspiration psychanalytique, psychothérapie de soutien, thérapies comportementales et cognitives, techniques de relaxation, etc.



Mes compétences :

Psychologie clinique

Psychothérapie

Psychanalyse

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie individuelle

Thérapie conjugale

Psychologie

Psychothérapeute