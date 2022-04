- Enseignant-Chercheur- Habilité à Diriger des recherches. Institut de Psychologie/ Université Lyon 2 - Laboratoire GRePS

- Responsable du Master 2 Recherche de Psychologie du travail "Travail Coopératif & Travail en réseau" de Lyon 2 (Cohabilité avec l'Ecole Centrale de Lyon).

- Directeur Adjoint du Laboratoire GRePS (Groupe de Recherche en Psychologie sociale)

- Responsable de la filière de Psychologie du Travail du CNAM de Lyon



Consulter mon page personnelle (Domaines de recherche et d'intervention, Publication, recherches menées...) :

http://greps.univ-lyon2.fr/page-marc-eric-bobillier-chaumon-new--595170.kjsp





Domaines d'expertise

- Incidences des TIC sur l'activité, les conditions de travail...

- Conditions d'intégration et d'acceptation des technologies dans les domaines professionnels et sociaux

- Analyse des usages des technologies (tests utilisateurs, inspections ergonomiques : utilisabilité, accessibilité, acceptabilité...)



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Test utilisateur

NTIC