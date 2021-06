Alice DUJARDIN

J'ai validé mon diplôme du Master professionnel d'ergonomie du CNAM de Paris en octobre 2016.



J'ai effectué, de novembre 2010 à juin 2011 un stage chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France - Habitat Social. J'y ai réalisé une intervention ergonomique concernant les compagnons seniors et les compagnons présentant des restrictions médicales d'aptitude ou des maladies professionnelles.



J'ai intégré, le 3 septembre 2012, la Direction de Programme ACTES de la Direction Générale des Collectivités Locales au Ministère de l'Intérieur et y exerce les fonctions d'ergonome.

Mon intervention ergonomique portait sur l'activité des agents en charge du contrôle de légalité dans les Préfectures et sous-préfectures.



En juillet 2019, j'ai pris mes fonctions à la Ville de Paris, et plus précisément à la Direction des affaires culturelles. Mes interventions ergonomiques portent sur les situations de travail rencontrées notamment dans les bibliothèques, les conservatoires municipaux d'arrondissements de musique et les ateliers de Beaux-Arts.





L'ergonomie a pour double objectif :



- l'amélioration de la qualité de vie au travail des salariés d'une entreprise (santé, hygiène, sécurité, développement des compétences, bien-être psychique, motivation),



- l'optimisation de la performance de l'entreprise en ce qui concerne la gestion des compétences, l'organisation du travail et des flux, le fonctionnement des équipes de travail.



L'ergonome, par sa capacité à ouvrir et conduire le débat, à reformuler et préciser les problématiques en se fondant sur l'analyse du travail réel, et par ses connaissances théoriques couvrant des domaines aussi variés que la physiologie, l'organisation du travail, les ambiances physiques de travail, le traitement cognitif des informations et les risques psychosociaux, est le garant de l'équilibre entre ces deux objectifs.



En effet, quelle que soit l'entreprise ou l'administration, il n'est pas possible de proposer et appliquer une réponse type pour chaque problème rencontré. Le rôle de l'ergonome consiste donc à analyser les spécificités de l'activité de travail réelle pour élaborer, de manière participative, et proposer des solutions de transformation des situations de travail adéquates, adaptées et durables.



Mes compétences :

IHM

prévention

santé au travail

Ergonomie

conception

BTP

Mac OS X