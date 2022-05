Lauriane BOBILLIER-CHAUMONT

Diplômée d’un master en marketing, je me suis spécialisée dans ce domaine et plus particulièrement dans le secteur du marketing web avant de me diriger vers une formation de Maquettiste-Infographiste.

Passionnée par le design et les arts graphiques, je réalise désormais divers supports de communication, photomontages, illustrations, logo et identité visuelle d’entreprise.



Mon double cursus me permet aujourd’hui de traduire graphiquement vos besoins en communication que ce soit en web ou en print alors n’hésitez pas, contactez moi. Découvrez mon book sur mon site : http://laurianebobilliergraphiste.olympe.in/



Graphiquement,



Lauriane.



Mes compétences

Connaissance de la chaîne graphique.

Mise en page de divers supports de communication (flyers, affiches, dépliants, magazines, catalogues, bannières web, web design…)

Photomontage, illustrations, retouches, créations de logo et d’identités visuelles d’entreprises (charte graphique, papeterie…)



Logiciels : Photoshop/Illustrator/InDesign



Mes compétences :

Merchandising

ECommerce

WordPress

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

User experience

Chaîne graphique

Web design