Céline BAGUELIN

J'ai rejoint l'équipe ENOVEO en 2010 à la suite de ma formation universitaire.



J'occupe actuellement le poste de chargé d'affaires au sein de cette société d'expertise en bioingénierie environnementale.



Mes compétences en Biochimie et en Ecologie Microbienne, me permettent d'apporter rapidement des réponses aux problématiques de biodégradation de composés, notamment via la caractérisation des activités microbiennes indigènes des sites et sols pollués.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Microbiologie