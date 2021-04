Céline BAGUENARD

Profil urbaniste et extrêmement déterminée avec une spécialisation en environnement et cartographie, Disposant d'une expérience en bureau d'études et en collectivité. Polyvalente, capacité de synthèse et esprit d'équipe. Aisance orale et écrite.

Je suis particulièrement à lécoute des questions environnementales qui se posent aujourdhui. Les problèmes de gestion des déchets, de déplacement, d'énergie... en bref les enjeux de développement durable qui sont liés à laménagement du territoire me passionnent. Réfléchir et mettre en œuvre des solutions pour résorber limpact de notre mode de vie sur notre environnement urbain me motivent fortement.



Mes connaissances en logiciel :

Microsoft Word

Microsoft Access

MapInfo

Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator