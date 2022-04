Céline BAKKARI

L'activité téléphonique, les techniques de la relation clientèle à distance, ma capacité à détecter le besoin du client et mettre en œuvre une démarche commerciale sont des compétences que j'ai su mettre à profit de par mes expériences précédentes.

J'ai développé et confirmé diverses qualités telles que l'organisation, l'autonomie et la rigueur, de plus je maîtrise les outils informatiques et j'ai conscience de l'importance de la fonction.



Ma personnalité m'a permise de m'intégrer très vite aux différents services au sein desquels j'ai pu évoluer. C'est donc avec une grande motivation que je souhaite mettre à votre disposition toutes mes qualités qui sont : mon dynamisme, mon enthousiasme, mon goût pour le travail en équipe et mon professionnalisme, en effet, le télé conseiller étant le premier interlocuteur du client en cas de litiges ou d'informations, il représente l'image de la société et de ce fait, se doit d'être patient, disponible et réactif.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir