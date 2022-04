Céline BAPTISTE

Au cours de mon expérience en tant que conseillère de vente et responsable de magasin j'ai pu développer les compétences suivantes:



Vente/Merchandising

- Adaptation des plans d’implantation des articles selon le CA, les opérations commerciales et contrôle de la mise en rayon

- Mise en place d’opérations commerciales

- Agencement des espaces de ventes

- Mise en œuvre de la stratégie commerciale



Management

- Évaluation et contrôle du travail des collaborateurs

- Animation d’équipe

- Recrutement et formation

- Organisation et planification du temps de travail



Gestion

- Suivi de l’état des stocks, identification des besoins en approvisionnement et commandes spécifiques

- Transmission du bilan annuel d’activité, du budget prévisionnel

- Suivi et analyse des résultats de vente et proposition d’ajustements



Je souhaites orienter ma recherche sur le bassin Limousin (87) n'hésitez pas a me contacter pour un futur entretien



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Commercial

Cosmétique

Management

Marketing

Merchandising

Prêt à porter

Recrutement

Responsable marketing