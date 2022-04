Celine BARBE

Je travaille depuis près de 9 ans en addictologie où j'ai développé des compétences en prévention, formation et soins ambulatoires. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, je participe à la prise en charge des personnes en difficulté avec leur consommation de produit, depuis les entretiens motivationnels jusqu'au programme de maintien du comportement plus favorable à la santé en passant par le sevrage. Je propose des prises en charges individuelles et de groupes. Spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, je développe actuellement une nouvelle modalité d'accueil grâce à ma récente formation en thérapie familiale systémique.



Mes compétences :

Addictologie

Alcoologie

Ateliers thérapeutiques

Formation

Prévention

Psychologie

Psychologie de la santé

Santé

Systémique

Tabacologie

Thérapie Cognitive et Comportementale

Therapie familiale