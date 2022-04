Karine CASACCIA

Je travaille actuellement au sein d'un CSAPA généraliste. 1er accueil, accompagnement, écoute...

Après un DESU Prise en charge des addictions, je me forme aux techniques du théâtre et du clown en vu d’ouvrir un atelier sur l’estime de soi.

Intervenante en prévention des conduites à risque auprès d’élèves du secondaire, je forme aussi des professionnels du social aux addictions.





Mes compétences :

Intervention et évaluation sociale

Prévention des conduites à risques

Accompagnement individuel

Addictologie

Accompagnement

Théâtre

Prévention

Faire le clown, faire rire