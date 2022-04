Céline BARDOT

Mes 12 années d’expérience professionnelle en tant que chef produit, responsable commerciale Grands Comptes chez Brenntag associées à ma formation de chimiste m’ont permis de déployer une approche technique et commerciale auprès d’utilisateurs industriels.



Pendant toutes les années de chef produit, j’ai dû être force de proposition en cherchant de nouveaux produits pour redynamiser cette activité, activité soumise à de nombreuses contraintes réglementaires. Tout en étant apporteur de business, il a fallu accompagner les équipes commerciales par des plans de formation et des visites clients pour maintenir une mobilisation de plus de 50 commerciaux.



L’évolution vers une fonction de commerciales Grands Comptes me permet de créer une relation client approfondie, d’être attentive à leurs attentes, de concevoir une interface avec les services internes (logistique, sécurité, qualité…) et de s’assurer une satisfaction client pour être garant du respect du contrat établi.



Mon expérience technique s’est appuyée sur mes différentes études de chimie : DUT Mesures Physiques, DEA de chimie.



Aujourd’hui, avec mes différentes expertises commerciales, marketing et techniques, je suis prête à m’investir pleinement dans un nouveau poste, dans de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Dynamisme

Autonomie professionnelle

SAP, BW, Microsoft office

Négociation commerciale

Ecoute