Céline BARON

Diplômée d’un master international en Bioimagerie dédié à l'imagerie médicale pour l'industrie des soins de santé et l'imagerie pour la recherche biologique, je suis très motivée pour relever de nouveaux défis.



Mon parcours est en Anglais suite à mon expérience enrichissante à l'Université de Manchester.

J’ai pu acquérir des connaissances transversales grâce à ma licence biochimie et biotechnologie.

Mes expériences précédentes ont confirmé mon intérêt pour les domaines de la santé/pharmaceutique et cosmétique.

De par mon expérience de Chargé de recherche au sein du groupe Pierre Fabre Dermo Cosmétique j'ai acquis de nombreuses compétences spécifiques nécessaires à la recherche mais également plus généraliste comme la rédaction de protocole, présentation de résultats, rédaction de rapport, planification des expériences.



Je suis une personne bénévole, rigoureuse et déterminée à réaliser mes projets.



Mes compétences :

Immunofluorescence

Immunohistochimie

Biochimie

Analyse de données

Culture cellulaire

Modélisation 3D

Microsoft Office

Imagerie médicale

Travail en équipe

Microscopie confocale