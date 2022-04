Frédérique TROUDE

Durant plus de 20 ans, j’ai capitalisé de façon approfondie mes connaissances techniques et pharmaceutiques dans un environnement réglementaire rigoureux au sein d'un grand groupe pharmaceutique. Mon passage en Production puis au service Qualité m’a donné les outils et méthodes nécessaires pour piloter ce type d’activités et passer avec succès un grand nombre d’audits réglementaires. Il a également accru mon intérêt à vouloir former, accompagner et développer des collaborateurs. Mon sens de l’organisation et mes capacités à fédérer une équipe autour d’un même objectif m’ont ouvert des postes de management nécessitant une capacité d’adaptation permanente,



J'oriente actuellement ma carrière dans le domaine cosmétique. Je mets ainsi à disposition mon expérience professionnelle au service d'une jeune PME en pleine croissance, en tant que Responsable Qualité - Production dans l'optique de pérenniser la marque Blancreme Paris . Curieuse et avide de nouvelles connaissances, j'affine mon expertise réglementaire en participant à un groupe de travail " Le cercle des BPF" piloté par la FEBEA.



Je suis toujours partante pour de nouveaux challenges, motivée par les nouveaux défis et les rencontres humaines.



http://www.blancreme.com



Mes compétences :

Qualité

GMP

BPF

Audit

Sport

FDA

Production

Pragmatique

Management

Industrie pharmaceutique

Réglementation Cosmétique France/Europe

maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Lean Management

Kanban

Change Management

Calibration

Leadership

Microsoft Pack office

Anglais professionnel

Gestion de projets

Coaching

Améliorations continues

Change Control

BPF Pharmaceutiques et Cosmétiques

CAPA

Six Sigma