Céline BARRAUD

Suite à l’obtention du diplôme d’ingénieur en biotechnologies délivré par l’Ecole de Biologie Industrielle, j’ai poursuivi ma scolarité en suivant un master II « Procédés, Environnement, Biotechnologie » enseigné à l’Ecole Centrale de Paris. Cette année d’étude complémentaire m’a permis d’approfondir et d’accroître mes connaissances dans le secteur des biotechnologies.

Ce parcours de formation, que j’ai souhaité cohérent, s’appuie sur ma volonté de développer un projet professionnel axé sur les procédés industriels.



Ma formation m’a enseigné les principes de biologie, de culture cellulaire, de fermentation, de bioproduction, de purification, de séparation ainsi que de formulation. Au cours de mes stages j’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques à l’échelle laboratoire et pilote (fermentation, cultures cellulaires, chromatographies). Grâce à mes missions de stage en lien avec la production, j’ai pu également me familiariser avec ces techniques à l’échelle industrielle.



Grâce à ma formation et mon parcours professionnel j’ai pu appréhender des univers très variés dans lesquels j’ai pu enrichir mes capacités techniques et de gestion de projet. J’ai en effet participer à différents projets d’amélioration des produits et/ou procédés ainsi qu’à des missions d’industrialisation. Le développement de procédés et le transfert industriel sont des sujets nécessitant de bonnes capacités relationnelles, organisationnelles, prévisionnelles et de planification.



Ma formation initiale renforcée par ces différentes expériences m’a conforté dans ma détermination à construire un projet professionnel en lien avec l’amélioration et l’industrialisation des bioprocédés industriels. Dans cet esprit, je recherche actuellement un poste en tant qu'ingénieur bioprocédés.









Mes compétences :

Culture

Culture cellulaire

Fermentation

Industrialisation

Principes actifs

Production

Purification