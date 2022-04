Céline BARREDY

Mes compétences sont centrées sur la finance d'entreprise :

-évaluation des entreprises

-montages d'ingénierie de haut de bilan

-analyse financière

-gouvernance et structure organisationnelle des entreprises



Je suis spécialisée dans les questions financières et de gouvernance relatives aux entreprises familiales et aux associations à but non lucratif du secteur médico-social.



Mes compétences :

Recherche

Finance

Enseignement

Gouvernance