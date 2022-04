Céline BASSONO-CRUNET

Après plusieurs missions de volontariat dans l’humanitaire, j’ai décidé de réorienter ma vie professionnelle en occupant un poste de Responsable Parapharmacie.



Les années passées en Afrique m’ont beaucoup appris. Vivre et travailler dans un contexte culturel différent nécessitent de développer des qualités relationnelles : écoute, adaptabilité, diplomatie, ouverture d’esprit en sont quelques exemples.

Organisée et rigoureuse de nature, passionnée par les plantes et la phytothérapie, ayant l’expérience de l’animation d’équipe et de gestion des stocks, à l’aise dans le conseil auprès de la clientèle, je souhaite vivement continuer à m’investir dans ce type de poste.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Parapharmacie

Développement durable

Phytothérapie