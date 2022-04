Celine BATTAGLIA

Assistante du Directeur Général d'un Groupe de Promotion Immobilière, je reste attentive aux opportunités professionnelles.

Assistante d'un agent de joueur de football pour mon dernier emploi mais aussi chargée de mission dans le tourisme, j'ai une polyvalence, créativité et une grande capacité d'adaptation affirmées par la diversité des missions et des domaines abordés.

- Expérience reconnue dans la gestion de site web, la gestion administrative, financière et commerciale d'une structure publique ou privée.

- Communication, évènementiel, formation, gestion et animation.

- Expérience réussie dans la gestion autonome et responsable de projets de développement

- Maîtrise de l'environnement PC & Mac

- Formation Sirtaqui et sur logiciel de comptabilité



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Management

Gestion de projet

Animation d'équipe

Création de site web

Evénementiel

Négociation commerciale

Animation de réunions

Stratégie de communication

Développement commercial

Communication

Audit