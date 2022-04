Céline BAUMGAERTNER

Consultante en recrutement au sein du groupe RANDSTAD, rattachée au Centre Expert Conduite sur route depuis 2010, et dans le secteur du travail temporaire depuis 10 années, sur la branche Logistique et Commerce.



Je suis polyvalente et autonome sur la partie administrative (saisie des relevés d’heures, contrats, suivi social des intérimaires), la partie commerciale (prospection et gestion d'un protefeuille clients) et le

recrutement (études de postes effectuées chez les clients, organisation de sessions de recrutement avec nos partenaires, mise en ligne d’annonces sur divers job board, entretiens d’embauche, évaluations des candidats...).



Diplômée d'un BTS Assistant de gestion PME PMI, j’ai débuté au sein du groupe VEDIORBIS en 2002 en tant qu’Assistante d’agence, pour évoluer vers la fonction de Chargée de recrutement de 2006 à fin 2007.



Puis de 2008 à début 2009, j’ai occupé la fonction de Chargée d’Affaires avec Responsabilité d’Agence. Une expérience forte et très enrichissante qui m’a permis découvrir la fonction de Manager.



En exerçant ce métier, tout aussi passionnant qu’il est exigent, j’ai mis a profit des qualités humaines mais aussi de rigueur et de méthode. Mon expérience professionnelle m’a permis de développer ma capacité d’adaptation, ma réactivité et une importante prise d’initiatives de par la gestion des priorités et l’urgence des recrutements.



J'aime le contact, partir à la découverte du parcours professionnel du candidat, lui proposer des solutions et de ce fait créer un lien de partenariat.



L’esprit d’équipe est une valeur essentielle pour moi que j’essaie d’appliquer au quotidien.





Le suivi et l’accompagnement sont des voies qui m’attirent tout particulièrement car elles me permettraient d’élargir mes horizons en donnant une dimension encore plus humaine à mon métier de recruteur.



Je suis ouverte à des opportunités de postes, (Assistante de gestion, assistante administrative et commerciale, ou encore assistante ressources humaines) afin de découvrir de nouveaux environnements, et mettre à profit mes compétences .



Mes compétences :

Assistante ressources humaines

Gestion administrative

Gestion de portefeuille

Recrutement

Ressources humaines