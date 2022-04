Celine BEAUFORT

Après 15 ans d'expérience dans le tourisme : agent de réservation dans un hôtel 4*,réceptionniste à Disneyland Paris et au Club Med, agent de comptoir en agence de voyage,en vue d'une reconversion, j'ai suivi une formation (bac +2 ) d'assistante en ressources humaines, suivie d'une expérience au service RH du groupe Ludendo. Je suis aujourd'hui diplômée dans ce domaine.

Les missions qui m'ont été confiées:



SERVICE ADMINISTRATION DU PERSONNEL

- embauches des salariés saisonniers ( DPAE, contrats...) lors de la saison de Noël.

- mise à jour des dossiers du personnel

- élaboration des attestations

- assistance téléphonique et veille juridique auprès des directeurs de magasin

SERVICE RECRUTEMENT

- mise à jour des fiches de poste

- tri de CV candidature spontanées, personnel non carde

SERVICE FORMATION

- mise à jour du catalogue DIF 2014

- mise à jour de supports de formation interne

- accueil des employés en formation intégration

- participation à la formation de formateur

SERVICE RH

- aide à la communication sur la mise en place d'une nouvelle mutuelle (non obligatoire) et de la prévoyance : impression des documents, envoi par courrier

- assistance téléphonique pour renseigner les employés

- traitement des réponses et transmission à la mutuelle





Mes compétences :

Tourisme

Secrétaire

Accueil